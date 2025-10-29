Новую АЗС со спортивной и детской площадками построят в Пушкино
Фото: [Главгосстройнадзор МО]
Новую автозаправочную станцию построят на 66-м км ЦКАД в Пушкино. Об этом рассказали в Главном управлении государственного строительного надзора Московской области.
Проект реализует «Газпромнефть-центр». АЗС рассчитана на 500 заправок в сутки. Здесь будут обслуживать как легковые, так и грузовые автомобили.
Согласно проекту, построят здание операторской, заправочные колонки, а также зону отдыха, детскую и спортивную площадки.
Сейчас степень строительной готовности объекта составляет 50%. Завершить возведение станции планируется в первом квартале следующего года.
