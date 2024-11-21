Новую большую школу возведут в подмосковном Подольске

В Подольске на улице Садовая построят большую школу, рассчитанную на 1,1 тысячи мест. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы пройдут в рамках областной госпрограммы, площадь здания составит 13,7 тысячи квадратных метров. Для школьников обустроят учебные классы, мастерские, кабинеты кулинарии, кройки и шитья, библиотечно-информационный центр с читальным залом, IT пространство, актовый зал, обеденный зал и два спортзала. На прилегающей территории появятся площадки для проведения общешкольных мероприятий, футбольное поле, площадка для спортивных игр и не только.

Завершить работы планируют в 2026 году, это позволит создать более 100 новых рабочих мест.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в следующем году.