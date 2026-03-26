Новую дорогу с мостом и велодорожками построят в Нахабино Красногорска в 2027 году

Новую дорогу с мостом и велодорожками построят в Нахабино Красногорска во втором квартале 2027 года. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Строительство ведется в рамках региональной госпрограммы. На эти цели направлено около 1,6 млрд рублей. Застройщик — ГКУ «ДДС». В рамках реализации проекта будут построены дорожный участок, мост через реку Грязевку и инфраструктура для пешеходов и велосипедистов.

Степень строительной готовности составляет 30%. На объекте выполнили переустройство инженерных коммуникаций. Продолжаются работы по устройству дождевой канализации, дренажной насосной станции, локальных очистных сооружений, подпорной и защитной стен, а также мостового сооружения.

Новый участок дороги протяженностью 350 м свяжет трассу Волоколамское шоссе — Козино — Нефедьево с микрорайоном Красногорский и обеспечит дополнительный выезд из жилой застройки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дорожные службы региона перешли на весенний период работы.