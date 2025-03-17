Новую многоэтажку построят в подмосковном ЖК «Героев»

В Балашихе на территории жилого комплекса «Героев» возведут еще один многоквартирный дом, рассчитанный на 486 квартир. Девелоперу «Главстрой Регионы» уже выдали разрешение на строительство объекта. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Площадь корпуса № 611 составит около 20 тыс. кв. м, на первых этажах разместятся коммерческие помещения. Он появится в шестом квартале жилого комплекса, в общей сложности здесь построят семь современных зданий, школу на 1,1 тыс. учеников и два детских сада на 280 мест.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.