Новую онлайн-услугу запустили в Подмосковье для водопользователей

В Подмосковье на региональном портале госуслуг запустили новую онлайн-услугу для собственников водных объектов и водопользователей. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Сейчас можно передать сведения, полученные в результате учета объема забора, сброса воды и качества сточных вод, в электронном виде. Ранее для этого приходилось обращаться в ведомство лично», — уточнила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Воспользоваться услугой можно на портале в разделе «Личные документы» — «Специальные документы», она доступна как для физических и юридических лиц, так и для индивидуальных предпринимателей. Ее предоставляют бесплатно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.