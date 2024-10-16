Новую поликлинику планируют открыть в Лобне до конца года
Фото: [Пресс-служба Минстроя МО]
На улице Заречной городского округа Лобня завершилось строительство новой поликлиники, рассчитанной на 600 посещений в смену, ее планируют открыть до конца 2024 года. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
«На объекте работают 75 человек и три единицы техники. Подрядчик завершает работы по монтажу инженерных коммуникаций, заканчивает расстановку мебели и медицинского оборудования», — говорится в сообщении.
В новом медучреждении обустроили терапевтическое отделение, дневной стационар, два рентгенологических кабинета, отделения неотложной помощи, женской консультации, отделения для лечения инфекционных заболеваний и не только. Работы прошли в рамках нацпроекта «Здравоохранение».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.