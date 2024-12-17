Новую поликлинику поставили на кадастр в Ленинском округе

В Ленинском округе на территории ЖК «Пригород Лесное» поставили на кадастровый учет новую детско-взрослую поликлинику, рассчитанную на тысячу помещений, работу провели Министерство жилищной политики Московской области и Управление Росреестра по Подмосковью. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

В здании четыре этажа, его площадь составляет 7,5 тысячи квадратных метров. Для пациентов обустроили гардеробную, регистратуру, кабинеты забора крови и приема биоматериалов, кабинеты неотложной помощи и врача-инфекциониста, аптечный пункт и не только. Напомним, что на территории жилого комплекса уже построили пять детских садов и две школы. Проект реализует группа «Самолет».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что многопрофильную поликлинику возведут в Ногинске в следующем году.