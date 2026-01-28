Новую поликлинику построят в микрорайоне Метровагонмаш в Мытищах. Ход возведения объекта находится на контроле Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Проект реализует ООО «СЗ «НМ-КОНСАЛТ» в рамках комплексной застройки ЖК «Яуза Парк». Завершить строительство объекта планируется через два года.

Поликлиника рассчитана на 235 посещений в смену. В ней обустроят игровую зону для маленьких пациентов, комнату для кормящих матерей. В учреждении установят современное оборудование. Прилегающую территорию благоустроят.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники, которая открылась в Лобне.