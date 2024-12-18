Новую поликлинику вскоре откроют в подмосковной Лобне

В городском округе Лобня на Заречной улице готовится к открытию новая поликлиника, которую построили в рамках нацпроекта «Здравоохранение» региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения», она рассчитана на прием более 600 человек в смену. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«В здании установили современное медицинское оборудование для диагностики, создали комфортную зону ожидания. Фасад поликлиники выполнен с применением прочных материалов, прилегающая территория полностью благоустроена», — отметил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

В здании пять этажей, его площадь превышает 11,7 тысячи квадратных метров. В нем обустроили лаборатории, кабинеты функциональной диагностики, лечебно-профилактические подразделения, а также установили новое оборудование.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что многопрофильную поликлинику возведут в Ногинске в следующем году.