Новую породу овец представят на фестивале «Славянское подворье» в Подольске

Новую породу овец представят сотрудники ФИЦ ВИЖ имени Л.К. Эрнста на фестивале «Славянское подворье», который пройдет в Подольске. Это овцы ладожской породы собственной селекции.

До этого в регионе прошел Сырный фестиваль, напомнили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Так, ученые Подольска вывели овец, которые быстро растут, отличаются крепким здоровьем и могут хорошо адаптироваться даже к жаре.

Также на фестивале представят овец двух других пород — романовской и иль де франс. Кроме того, можно будет увидеть быков уникальных отечественных пород.

