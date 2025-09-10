Новую производственную линию ввели на предприятии по выпуску упаковки в Подольске

Новую производственную линию ввели на предприятии по выпуску упаковки и печатной продукции «ВМС-Принт» в Подольске. На ней будут производить свыше 40 тыс. м печатной продукции в смену.

До этого в Главном управлении государственного строительного надзора Московской области сообщили, что в Старой Купавне был построен новый асфальтобетонный завод.

Скорость новой печатной машины от компании Zonten в Подольске достигает 100 м печатной продукции в минуту. Ее использование позволить увеличить мощность предприятия и выпускать этикетки, монопленку, трафаретную печать и ламинацию любой сложности. Также запуск новой линии позволит создать дополнительные рабочие места.

Сейчас на предприятии трудятся более 300 человек. Лучшим сотрудникам вручили награды от имени главы округа Григория Артамонова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о начале строительства трех индустриальных парков.