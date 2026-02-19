Новую школу на 850 мест построят в ЖК «Мытищи Парк»

В Мытищах в четвертом квартале текущего года завершат строительство новой школы на 850 мест. О ходе возведения учреждения рассказали в Главном управлении государственного строительного надзора Московской области.

Объект строится на территории ЖК «Мытищи Парк». Площадь четырехэтажного здания составит около 12 тыс. кв. м. В нем обустроят учебные помещения, спортзалы, столовую с двумя обеденными залами, форум с амфитеатром.

Сейчас степень строительной готовности школы составляет 46%. На объекте ведутся работы по устройству ограждающих конструкций и монтажу фасада.

