Новую школу на территории ЖК «Лайково» в Одинцовском округе достроят в следующем году

В Одинцово на территории ЖК «Лайково» продолжается строительство новой школы, рассчитанной на 1,1 тысячи мест, работы планируют завершить в третьем квартале 2025 года, сейчас стройготовность объекта достигла 55%. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Сотрудники ведомства провели проверку хода проведения работ. В здании будет четыре этажа, его площадь превысит 13 тысяч квадратных метров. В нем организуют блоки для младших классов, средней и старшей школ. Для учеников обустроят учебные классы, кабинет музыки, помещения для групп продленного дня, методические кабинеты, медицинский блок, пищеблок и обеденный зал, мастерские, библиотечно-информационный центр, актовый зал и два спортзала. На прилегающей территории появятся игровые площадки, стадион и рекреация для тихого отдыха.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил профильным ведомствам обеспечить безопасность школ и детских садов в Подмосковье.