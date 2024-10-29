Новую школу построят в подмосковном Лосино-Петровском

В рабочем поселке Свердловский городского округа Лосино-Петровский построят новую школу, рассчитанную на 1,1 тысячи мест, ее облик уже одобрили. Об этом сообщает Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

«Общая площадь образовательного учреждения составит более 15 тысяч квадратных метров. Ввод объекта в эксплуатацию позволит создать 112 новых рабочих мест», — рассказал министр Правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

В школе обустроят учебные классы, спортзал, кабинеты для практических занятий, библиотечно-информационный центр с читальным залом и зоной IT, актовый зал, столовую с пищеблоком, медицинский кабинет. Рядом со зданием создадут многофункциональную спортивную зону с футбольным полем, площадкой для спортивных игр и беговыми дорожками.

Работы пройдут в рамках областной госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры на 2023–2027 гг.», их планируют завершить в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил профильным ведомствам обеспечить безопасность школ и детских садов в Подмосковье.