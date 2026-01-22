Новую школу с общедоступным спортивным ядром построят в Ленинском округе

В Ленинском округе построят крупную школу с общедоступным спортивным ядром. О ходе возведения объекта рассказали в Главном управлении государственного строительного надзора Московской области.

Учреждение на 1,2 тыс. мест строится в составе ЖК «Первый Южный» в деревне Тарычево. Сейчас степень строительной готовности объекта составляет 32%. Завершить работы планируется к концу текущего года.

Площадь школы составит более 16 тыс. кв. м. Территорию разделят на несколько дворов — для отдыха, творчества и занятий спортом. Спортивное ядро смогут использовать все желающие жители района вечером и в выходные.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход возведения нового спорткомплекса в Лобне.