Новую школу в микрорайоне Павшинская Пойма Красногорска достроили почти наполовину

В микрорайоне Павшинская Пойма в Красногорске продолжается строительство школы, рассчитанной на 1,1 тыс. мест, стройготовность объекта превысила 45%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На площадке 135 рабочих и семь единиц техники. Завершаются монолитные работы по возведению здания, параллельно продолжаются работы по устройству кровли и монтажу витражей», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы по строительству социальных объектов за счет средств бюджета. В здании обустроят блоки начальной, средней и старшей школы. Для учеников создадут учебные классы, лаборантские, мастерские, актовый зал, столовую, на прилегающей территории — стадион, игровые и спортивные площадки, место для проведения общешкольных мероприятий и места для отдыха. Завершить работы планируют до конца 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в 2025 году.