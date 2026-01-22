Новую технологию аэрации воды внедрили на ВЗУ «Елагино» в Наро-Фоминске

На водозаборном узле «Елагино» в Наро-Фоминске внедрили новую технологию аэрации воды. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Теперь поступление кислорода в воду стало точным и дозированным — ровно в том объеме, который требуется для эффективного удаления растворенного железа.

Компрессоры за 40 секунд наполняют ресивер кислородом, а затем отключаются на 6 минут. Это позволяет оборудованию постепенно расходовать накопленный кислород.

Переход на новую технологию позволит продлить срок службы компрессоров, предотвратить сбои в работе оборудования, исключить лишний воздух, обеспечить надежную работу системы водоочистки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал президенту РФ Владимиру Путину, как в области реконструируют объекты ЖКХ.