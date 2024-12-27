Новую технологию операции на сосудах сердца внедрили в подмосковном МОНИКИ
Фото: [Пресс-служба Минздрава МО]
В отделении кардиохирургии МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского внедрили в работу новую технологию операции на сосудах сердца — аортокоронарное шунтирование из минидоступа, которое проводят для восстановления кровотока в артериях органа. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Ранее такие операции выполнялись с помощью срединной стернотомии — разреза вдоль грудины. Сейчас же благодаря новым инструментам и мастерству наших хирургов, операцию проводят малоинвазивно через небольшой разрез около 6 см в межреберном пространстве», — рассказал заведующий отделение кардиохирургии МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского Дмитрий Зыбин.
По его словам, новый метод позволяет сократить период реабилитации пациента и имеет лучший косметический эффект. В медучреждении провели уже три операции с помощью новой технологии. В ведомстве уточнили, что помощь оказывают бесплатно, по полису ОМС.
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