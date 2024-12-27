Новую технологию операции на сосудах сердца внедрили в подмосковном МОНИКИ

В отделении кардиохирургии МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского внедрили в работу новую технологию операции на сосудах сердца — аортокоронарное шунтирование из минидоступа, которое проводят для восстановления кровотока в артериях органа. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.