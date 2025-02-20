Новую услугу для участников СВО запустили в МФЦ Подмосковья

Участники специальной военной операции из Подмосковья теперь смогут оформить путевку на оздоровление через МФЦ в рамках новой услуги. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Теперь ребята могут получить путевки в санатории в рамках полного пакета соцуслуг от социального фонда, а подать заявление можно в любом удобном МФЦ», — рассказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Для получения услуги понадобятся паспорт, справка, подтверждающая необходимость санаторно-курортного лечения, и справка об отсутствии противопоказаний. Если у участника СВО нет возможности предоставить справки, Социальный фонд России запросит их самостоятельно. Помимо этого, документы также можно будет оформить через госуслуги с 1 марта 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил участников СВО в филиале госпиталя имени Вишневского.