Новую выплату приемным «гостевым» семьям введут в Московской области
Фото: [Пресс-служба Минсоцразвития МО]
В Подмосковье ввели новую ежемесячную выплату для ресурсных приемных семей, ее размер составит от 19 до 24 тысяч рублей. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.
«Наша задача — чтобы ребенок жил и воспитывался в семье, и в приоритете это родные семьи. Бывают случае, когда родители испытывают трудности, проблемы и не могут продолжать воспитывать ребенка, тут на помощь приходят наши приемные семьи или как мы называем «гостевые», — рассказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.
По ее словам, поддержку получат более 300 семей, ее будут предоставлять в беззаявительном режиме. Размер выплаты будет зависеть от возраста ребенка.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.