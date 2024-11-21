Новую выплату приемным «гостевым» семьям введут в Московской области

«Наша задача — чтобы ребенок жил и воспитывался в семье, и в приоритете это родные семьи. Бывают случае, когда родители испытывают трудности, проблемы и не могут продолжать воспитывать ребенка, тут на помощь приходят наши приемные семьи или как мы называем «гостевые», — рассказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.