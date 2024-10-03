Новые антибиотики для лечения тяжелых инфекционных заболеваний изготовят в Дубне

«За восемь месяцев 2024 года компания выпустила более трех миллионов флаконов лекарственных средств. Это в два раза больше, чем за весь прошлый год. Сейчас антибиотики предприятия «Алтегра» для лечения различных инфекционных заболеваний поставляются в больницы по всей России и в страны СНГ, в дальнейшем компания планирует расширить точки сбыта», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области на Международном форуме ОЭЗ-2024.