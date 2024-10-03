Новые антибиотики для лечения тяжелых инфекционных заболеваний изготовят в Дубне
Фото: [Пресс-служба компании «Алтегра»]
Компания «Алтегра» (группа компаний «Алфарма»), резидент особой экономической зоны «Дубна», запустила в производство пять новых уникальных антибиотиков, с помощью которых можно будет вылечить тяжелые инфекционные заболевания, сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области. Вскоре здесь начнут производить еще семь новых препаратов.
«За восемь месяцев 2024 года компания выпустила более трех миллионов флаконов лекарственных средств. Это в два раза больше, чем за весь прошлый год. Сейчас антибиотики предприятия «Алтегра» для лечения различных инфекционных заболеваний поставляются в больницы по всей России и в страны СНГ, в дальнейшем компания планирует расширить точки сбыта», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области на Международном форуме ОЭЗ-2024.
По ее словам, несколько лекарств уже зарегистрировали в Монголии и Камбодже, компания также ждет аудит из ОАЭ и занимается регистрацией препаратов в Китае. Предприятие может выпускать до 20 миллионов флаконов в год. Генеральный директор «Алтегра» Ольга Турчанинова уточнила, что сейчас компания производит 21 препарат, в том числе средства, которые относятся к категории импортозамещающих.
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