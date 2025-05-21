Новые аппараты ИВЛ и прикроватные мониторы закупили для МОЦОМД

Новая медицинская техника поступила в Московский областной центр охраны материнства и детства. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Так, анестезиолого-реанимационному отделению передали два новых аппарата искусственной вентиляции легких и четыре переносных прикроватных монитора.

Техника была приобретена по программе «Здравоохранение Подмосковья на 2023–2027 годы». Благодаря установке новых аппаратов медицинские специалисты смогут оперативно реагировать на критические состояния у пациенток.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев рассказал, что для медучреждений региона в текущем году будет закуплено свыше 4 тыс. единиц нового оборудования.