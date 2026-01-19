Новые автомобили передали отделу по конвоированию ГУФСИН России по Московской области

Новые спецавтомобили передали отделу по конвоированию ГУФСИН России по Московской области. Это машины «КамАЗ», которые будут использоваться для транспортировки подозреваемых, обвиняемых и осужденных.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого поздравил личный состав ГУ МВД России и ветеранов ведомства с Днем сотрудника органов внутренних дел.

Каждый спецавтомобиль рассчитан на 24 места. У машин мощные двигатели, системы принудительной вентиляции кузова, кондиционирования воздуха, пожаротушения двигателя, видеонаблюдения и аудиозаписи. Также транспорт оборудован системой «Глонасс».

«Стоит отметить, что введение новой техники в эксплуатацию позволит повысить эффективность, надежность и безопасность выполнения задач по конвоированию, а также улучшить условия службы сотрудников уголовно-исполнительной системы», - отметили в ГУФСИН РФ по региону.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил правоохранителей с профессиональным праздником.