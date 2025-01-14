Новые лавочки-навигаторы появились в подмосковных лесах

По итогам 2024 года в подмосковных лесах установили 64 лавочки-навигатора, в числе лидеров по данному виду работ оказались Егорьевское, Волоколамское и Наро-Фоминское лесничества. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

«Установленные в лесу лавочки — это лесные навигаторы для тех, кто заблудился, они помогают сориентироваться, определить направление движения и расстояние до ближайшего населенного пункта, ну и, конечно, люди на них могут отдохнуть и набраться сил для дальнейшего движения», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Он уточнил, что в общей сложности в регионе уже установили более 1,1 тыс. таких лавочек. Они размещены в местах, где чаще всего теряются люди.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжат уделять внимание благоустройству парков и лесопарков.