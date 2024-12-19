Новые меры по предотвращению распространения птичьего гриппа введут в Подмосковье

В Подмосковье введут новые меры по предотвращению распространения птичьего гриппа, проект поправок в ветправила по борьбе с высокопатогенным гриппом птиц (ВГП) разработал Минсельхоз России. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Так, согласно проекту, статус инфицированного объекта должны будут установить в оперативные сроки, чтобы как можно быстрее принять меры по предотвращению распространения возбудителя ВГП. Документ также установит временной промежуток в 21 день после уничтожения последнего трупа дикой птицы при снятии эпизоотического очага.

Выявлять возбудителя гриппа птиц в пробах продукции будут методом ПЦР. Поправки вступят в силу 1 марта 2025 года и будут действовать до 1 сентября 2027 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках всероссийской выставки «Золотая осень» представил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину крупные подмосковные проекты в сфере сельского хозяйства.