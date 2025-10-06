Новые микроскопы на 410 млн рублей поступили в медучреждения Подмосковья с начала года

Больницам Подмосковья с начала текущего года передали 22 новых микроскопа. На закупку техники направили более 410 млн рублей, рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Техника поступила в девять организаций здравоохранения региона, в том числе в областной клинический противотуберкулезный диспансер, МОНИКИ и больницы Пушкино, Дмитрова и Луховиц.

В медучреждениях микроскопы используются в ходе офтальмологических и нейрохирургических операций, а также для лабораторной диагностики.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как ведется работа по закупке новой техники для медицинских учреждений области.