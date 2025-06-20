Новые наркозно-дыхательные аппараты на 1,2 млрд руб. передадут больницам Подмосковья в этом году

Больницы Подмосковья в текущем году получат новое наркозное оборудование. Его приобретут в рамках нацпроекта по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Так, 30 медучреждениям передадут 156 современных наркозно-дыхательных аппаратов. На их закупку будет направлено свыше 1,2 млрд руб. Такая техника необходима для проведения хирургических операций.

В числе больниц, которые получат новое оборудование, — учреждения Балашихи, Видного, Луховиц, Лыткарино, Серебряных Прудов и других округов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев пригласил медицинских специалистов со всей страны на работу в Подмосковье.