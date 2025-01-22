Новые объекты выставили на земельно-имущественные торги в Подмосковье
Более 100 объектов выставили на земельно-имущественные торги в Подмосковье
Фото: [Участок на торгах в г. о.Серпухов/Единый портал торгов Московской области ЕАСУЗ]
На прошлой неделе в Подмосковье на земельно-имущественные торги выставили 127 новых объектов. Об этом сообщает Комитет по конкурентной политике Московской области.
Среди них — 94 земельных участка в аренду, 29 участков — на продажу, один лесной участок, два нежилых помещения в аренду и одно — на продажу. Так, например, в Серпухове на улице Карпова можно арендовать участок для ведения личного подсобного хозяйства площадью девять соток. Начальная цена составляет 386 609,85 рубля в год.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.