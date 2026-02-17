Новые очистные сооружения в Кашире построили на 85%
Эксплуатация новых очистных сооружений в Кашире начнется в декабре
Фото: [Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области]
В Кашире уже на 85% построили новые очистные сооружения. О ходе возведения объекта рассказали в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Сооружения строятся в деревне Терново-1. На площадке работают 42 человека, задействовано пять единиц спецтехники.
Сооружения обеспечат необходимыми услугами почти 52 тыс. жителей. Их мощность составит 20 тыс. кубометров.
Тестовую эксплуатацию объектов на чистой воде проведут летом. Полноценная эксплуатация сооружений запланирована на декабрь.
Ранее ход строительства сооружений проверил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.