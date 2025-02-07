Новые операционные столы поступили в МОЦОМД

Для Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) закупили новое медоборудование — операционные столы. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Так, две единицы оборудования передали структурным подразделениям учреждения — отделению гинекологии Люберецкого родильного дома и операционному блоку Детской больницы.

«Установка операционных столов позволит врачам проводить более сложные и высокотехнологичные операции, минимизируя риски для здоровья наши пациентов», — отметила главврач МОЦОМД Татьяна Мельник.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о планах по закупке более 4,2 тыс. единиц медицинского оборудования в этом году.