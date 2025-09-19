Новые рентген-аппараты на 1,5 млрд рублей ввели в работу в больницах Подмосковья с начала года

В больницах Подмосковья с начала года в работу ввели 65 новых рентген-аппаратов общей стоимостью свыше 1,5 млрд рублей. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

К примеру, новое оборудование установили в Щелковской и Луховицкой больницах. Так, два аппарата передали поликлиникам в микрорайоне Бахчиванджи и в поселке Свердловский Щелковской больницы, еще один — лечебному корпусу Луховицкой больницы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, как в регионе оснащают медучреждения новым оборудованием.