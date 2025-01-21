Новые рентген-аппараты заработали в больницах Балашихи и Ногинска
Два новых рентген-аппарата установили в больницах Подмосковья
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
Да новых рентген-аппарата начали работать в больницах Балашихи и Богородского округа, сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.
Оборудование закупили по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках нацпроекта. На эти цели направили около 60 млн руб.
Один из аппаратов установили в филиале №2 Балашихинской больницы, второй — в отделении противотуберкулезного диспансера Ногинской больницы.
Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил важность поддержания обратной связи с пациентами и своевременного ввода новых и отремонтированных медучреждений.