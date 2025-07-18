Новые резиденты ОЭЗ в Подмосковье инвестируют в свои проекты более 25 млрд рублей
Мининвест: резиденты подмосковных ОЭЗ инвестируют в проекты более 25 млрд рублей
Фото: [Мининвест МО]
В 2025 году статус резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) в Подмосковье получили семь компаний, они вложат в реализацию своих проектов 25,4 млрд рублей. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«Три компании пополнили ряды резидентов ОЭЗ „Дубна“, еще две — ОЭЗ „Исток“. Также по одному новому резиденту в ОЭЗ „Ступино Квадрат“ и ОЭЗ „Кашира“», — отметила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
По ее словам, на новых предприятиях создадут более 760 рабочих мест. В ведомстве уточнили, что в регионе действуют шесть особых экономических зон.
Напомним, что подобрать площадку для реализации инвестиционного проекта можно на инвестиционной карте региона.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о создании индустриального парка «Ориентир» в Волоколамске.