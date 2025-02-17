Новые резиденты появятся в ОЭЗ «Ступино Квадрат» после расширения

В Подмосковье увеличили площадь особой экономической зоны «Ступино Квадрат». Это позволит объекту привлечь новых резидентов, отметили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Площадь объекта увеличилась более чем на 182 га и теперь составляет 614 га. Рост составил 42%.

Несколько инвесторов уже заявили о планах реализовать проекты на новых площадках. Соглашения о намерениях заключили с четырьмя компаниями, которые планируют инвестировать 9,6 млрд руб. Реализация этих проектов позволит создать около 600 рабочих мест.

Сейчас в ОЭЗ 19 резидентов. Общий объем фактических инвестиций на территории объекта составляет порядка 26 млрд руб. На предприятиях работают около 1,8 тыс. человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о создании новой особой экономической зоны в Подмосковье — ОЭЗ «Большой Серпухов».