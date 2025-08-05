Новый автобус приобрели для Дубровицкой школы в Подольске

В Подольске для транспортировки учащихся Дубровицкой школы приобрели новый автобус на 31 пассажира. Он начнет курсировать с 1 сентября, рассказали в муниципальной администрации.

В Министерстве имущественных отношений Московской области ранее сообщили о передаче новых школьных автобусов четырем округам.

До этого в Подольске для перевозки детей, учащихся в сельских школах, было задействовано 14 автобусов. Они курсируют по 10 маршрутам и доставляют детей до четырех учреждений: до школ им. Д. И. Зернова и Н. Д. Куимова, до Дубровицкой школы и до школы в пос. МИС.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как в области ведется подготовка образовательных учреждений к новому учебному году.