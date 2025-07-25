Новый банный комплекс откроется в парке Малевича в Одинцово

Крупный банный комплекс будет открыт в парке Малевича в Одинцово осенью. О новом проекте рассказали в Министерстве благоустройства Московской области.

Комплекс «Бани Малевича» находится на Рублевско-Успенском шоссе в рекреационной зоне. Его площадь составляет 7 тыс. кв. м.

В комплексе обустроены четыре зоны — мужская, женская, общественная и ВИП. При этом женская зона — самая большая в стране, она рассчитана на 120 гостей. ВИП-зоны оснащены «умными» печами — ими можно управлять с помощью смартфона.

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