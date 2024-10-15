Новый детский сад готовится к открытию в подмосковном Щелково

В Щелково завершилось строительство нового детского сада на улице Школьная, сейчас рабочие выполняют пусконаладку инженерных сетей, сборку и расстановку мебели. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Открыть детский сад планируют до конца 2024 года.Работы прошли в рамках госпрограммы Московской области, детский сад рассчитан на 220 мест. В нем обустроили 11 групп для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. В здании разместили помещения охраны, медблок, пищеблок, групповые ячейки, залы для музыкальных и физкультурных занятий и другие помещения, на прилегающей территории — площадки для игр и занятий спортом, теневые навесы и детские игровые комплексы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил профильным ведомствам обеспечить безопасность школ и детских садов в Подмосковье.