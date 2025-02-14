Новый детский сад на 115 мест введут в Истре до конца года

Новый детский сад на 115 мест планируют ввести в эксплуатацию в Истре до конца текущего года. Об этом сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Учреждение возводится в жилом комплексе «Малая Истра» в рамках госпрограммы Подмосковья.

На объекте работают 27 человек и две единицы техники. Сейчас ведутся работы по демонтажу кладки фасада, устройству наружных сетей теплоснабжения, установке внутренних перегородок.

ЖК начали строить в 2014 году, но застройщик не справился с обязательствами. В результате детский сад не был достроен в установленные сроки. В 2023 году недострой приняли в муниципальную собственность и включили в госпрограмму. С 2024 года у объекта новый подрядчик, который завершает строительство учреждения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в 2025 году в регионе планируется сдать 25 новых детских садов.