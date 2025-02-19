Новый детский сад на 240 мест построят в Домодедово к 1 сентября

Новый детский в Домодедово будет достроен к началу учебного года. Учреждение возводится в микрорайоне Южный, сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Сейчас степень строительной готовности объекта составляет 60%. На площадке работают свыше 60 человек. Также задействовано пять единиц техники. В здании проводятся фасадные и кровельные работы, строятся внутренние стены, прокладываются инженерные коммуникации.

Детский сад рассчитан на 240 воспитанников. Площадь трехэтажного здания составит свыше 3,7 тыс. кв. м. В учреждении обустроят групповые помещения со спальнями и зонами для игр, залы для занятий музыкой и физкультурой, кабинеты медиков, пищеблок. Также будет благоустроена прилегающая территория.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в области в текущем году планируется сдать 25 новых детсадов.