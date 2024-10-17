Новый детский сад откроют на территории ЖК «Лесобережный» в Красногорске в следующем году

В селе Николо-Урюпино городского округа Красногорск на территории ЖК «Лесобережный» продолжается строительство детского сада, его планируют открыть в 2025 году. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Инспекторы ведомства проверили ход проведения работ, стройготовность объекта достигла 60%. Застройщиком выступает ППК «Фонд развития территорий». Сейчас рабочие проводят внутреннюю отделку, монтируют внутренние инженерные системы и благоустраивают территорию.

В здании будет три этажа, его площадь превысит четыре тысячи квадратных метров. Там разместят групповые ячейки, зону ожидания для родителей, пищевой блок, кабинеты логопеда и психолога, физкультурный и музыкальный залы и другие помещения. На прилегающей территории появится цветочный сад, где дети смогут самостоятельно высаживать цветы и ухаживать за ними.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил профильным ведомствам обеспечить безопасность школ и детских садов в Подмосковье.