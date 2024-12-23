Новый детский сад поставили на кадастр в ЖК «Ильинские луга» в Красногорске

На территории ЖК «Ильинские луга» в Красногорске поставили на кадастровый учет новый детский сад, рассчитанный на 200 мест, работу осуществили Министерство жилищной политики Московской области и Управления Россреестра по региону. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

В здании три этажа, его площадь превышает 4,5 тыс. кв. м. Для детей оборудовали девять групповых ячеек с игровыми зонами и спальнями, пищевой блок, музыкальный и физкультурный залы, медицинский блок с процедурной и другие помещения. На прилегающей территории разместили игровые площадки с навесами и отдельные площадки для проведения физкультуры. На территории жилого комплекса уже есть девять детских садов, четыре школы, две поликлиники и больница.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в следующем году.