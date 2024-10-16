Новый детский сад построят на территории ЖК «Публицист» в Пушкинском округе

На территории ЖК «Публицист» городского округа Пушкинский построят новый детский сад, рассчитанный на 300 мест, застройщик DOGMA уже получил разрешение на строительство соцобъекта. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

В здании будет три надземных этажа и один подземный. В нем обустроят музыкальный зал, физкультурный зал, медицинский и процедурный кабинеты, игровые комнаты и спальни.

В общей сложности на территории ЖК «Публицист» планируют построить пять детских садов на 1,5 тысячи мест, две школы на 3,3 тысячи учеников, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, и поликлинику для взрослого и детского населения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил профильным ведомствам обеспечить безопасность школ и детских садов в Подмосковье.