Новый детский сад в Балашихе построили почти наполовину

В Балашихе уже почти наполовину построили новый детский сад на 205 мест. О ходе работ рассказали в Главном управлении государственного строительного надзора Московской области.

Учреждение возводится для детей из ЖК «Новоград Павлино». В здании будет три этажа. В нем обустроят групповые помещения с раздевалками, буфетами, спальными и игровыми зонами. Также построят спортивный и музыкальный залы.

Степень строительной готовности объекта составляет 43%. Работы завершат летом следующего года.

