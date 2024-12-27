Новый детский сад возведут на территории ЖК EVO в Реутове

В Реутове на территории ЖК EVO построят новый детский сад, рассчитанный на 180 мест, работы проведет девелопер DOGMA. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Новый социальный объект будет рассчитан на восемь групп воспитанников в возрасте от двух до семи лет. Площадь здания составит более 2,5 тыс. кв. м. В нем разместят залы для торжественных мероприятий и занятий спортом, пищевой блок, медицинский кабинет, спальни и игровые зоны, на прилегающей территории - площадки для игр и занятий спортом, а также веранды.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в следующем году.