Новый детский сад ввели в эксплуатацию на территории ЖК «Сколковский» в Одинцово

На территории ЖК «Сколковский» Одинцовского округа построили новый детский сад, рассчитанный на 200 мест, ГК ФСК получила разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Новый детский сад будет вторым на территории жилого комплекса. В нем для детей обустроили спортивный и музыкальный залы, компьютерный кабинет, медицинский блок и другие помещения. На территории «Сколковского» уже построили 13 корпусов, муниципальную школу, еще один детский сад, наземный, подземные и гостевой паркинги.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в следующем году.