Новый дом с детским садом внутри достроят в Раменском во втором квартале 2026 года

В Раменском во втором квартале 2026 года достроят новый дом с детским садом внутри. Сейчас степень готовности объекта составляет 91%, сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Жилой дом № 2 строится в составе проекта «G3 Театральный» в поселке Ильинский. Он рассчитан на 196 квартир. На первом этаже здания будет работать детсад примерно на 65 мест.

Площадь шестиэтажного здания составляет почти 17 тыс. кв. м. В нем построены квартиры-студии, одно- и двухкомнатные квартиры, а также «евро»-планировки и варианты с антресолями.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев навестил новоселов, переехавших из аварийного дома в Сергиевом Посаде.