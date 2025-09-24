Новый фельдшерский здравпункт откроется в Павловском Посаде осенью

В Павловском Посаде достроили новый здравпункт

Официально

Фото: [Министерство строительного комплекса МО]

В Павловском Посаде достроили новый фельдшерский здравпункт. Открыть его планируется этой осенью, сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Объект возвели в деревне Назарьево в рамках областной госпрограммы за счет бюджетных средств. Его площадь составляет более 100 кв. м. Здание состоит из 15 модулей и 24 фасадных панелей.

Сейчас на объекте ведутся пуско-наладочные работы. После открытия здесь смогут получать медпомощь более 500 жителей муниципалитета.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход возведения самой крупной на востоке региона многопрофильной больницы.

Актуально
Павловский Посад
Подмосковье
Министерство строительного комплекса Московской области