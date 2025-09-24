Новый фельдшерский здравпункт откроется в Павловском Посаде осенью

В Павловском Посаде достроили новый фельдшерский здравпункт. Открыть его планируется этой осенью, сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Объект возвели в деревне Назарьево в рамках областной госпрограммы за счет бюджетных средств. Его площадь составляет более 100 кв. м. Здание состоит из 15 модулей и 24 фасадных панелей.

Сейчас на объекте ведутся пуско-наладочные работы. После открытия здесь смогут получать медпомощь более 500 жителей муниципалитета.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход возведения самой крупной на востоке региона многопрофильной больницы.