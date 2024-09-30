Новый фельдшерско-акушерский пункт появится в подмосковном Егорьевске

В городском округе Егорьевск появится новый фельдшерско-акушерский пункт, первые модули для него уже отправили с производственной площадки на строительную площадку в село Лелечи. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

В ведомстве уточнили, что ФАП построят с использованием строительных технологий завода «Pro Module» концерна «Крост», работы пройдет в рамках областной госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры. В здании будет один этаж, его площадь составит 200 квадратных метров. Там разместят кабинеты приема, процедурную, прививочный кабинет, смотровую, стерилизационную, помещение для хранения лекарственных средств и другие помещения. Прилегающую территорию благоустроят и озеленят, там также установят малые архитектурные формы. Завершить работы планируют в начале 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.