Новый фермерский рынок появится в Подмосковье в 2025 году

В Егорьевске продолжается строительство фермерского рынка, работы планируют завершить в первом квартале 2025 года. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Застройщиком выступает компания «Феникс». Инспекторы ведомства проверили ход проведения работ, сейчас строители выполняют работы по монтажу внутренних инженерных систем. Строительная готовность объекта оценивается в 86%. Реализацию проекта сопровождают менеджеры Центра содействия строительству при Правительстве Московской области.

Площадь здания составит почти четыре тысячи квадратных метров. В нем обустроят торговые помещения с витринами и стендами для размещения продукции, административно-бытовой блок, на прилегающей территории — парковку. В проект вложили 180 млн рублей, после его реализации в округе создадут 40 новых рабочих мест.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что объем инвестиций в Подмосковье в этом году составил почти два триллиона рублей.