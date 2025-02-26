Новый флюорограф начал работать во взрослой поликлинике Мытищинской больницы

Новый цифровой флюорограф начал работать во взрослой поликлинике №3 Мытищинской больницы. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

Аппарат был приобретен в рамках нацпроекта по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. На эти цели направили около 15 млн руб.

На новом оборудовании будут проводить до 60 исследований в смену. Записаться на обследование можно по направлению лечащего врача.

В феврале в больнице появилось еще два новых медицинских аппарата. Это маммограф, который установили в поликлинике №5, и рентген-аппарат, который заработал в терапевтическом отделении.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в регионе закупят свыше 4,2 тыс. единиц нового оборудования для медучреждений.